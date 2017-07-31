Отказавшаяся лечить дочь с ВИЧ жительница Тюмени избежала наказания

Суд в Тюмени закрыл уголовное дело в отношении местной жительницы, которая отказывалась лечить у своей дочери ВИЧ-инфекцию, из-за чего девочка умерла. Об этом РИА Новости сообщила представитель областной прокуратуры.

Дело прекращено в связи с примирением подсудимой с ее мужем. «Ее супруг был признан потерпевшим по этому делу, потому что девочка умерла, а отец умершего ребенка — законный представитель (...). В суде было заявлено ходатайство о прекращении дела за примирением сторон. Прокуратура возражала против этого», — отметила собеседница агентства.

В прокуратуре пообещали изучить постановление суда и принять решение о возможном обжаловании.

Малолетняя девочка умерла от вируса 4-й стадии в апреле этого года. Прокуратура обвинила ее мать в причинении смерти по неосторожности. Было установлено, что страдающая вирусом иммунодефицита человека жительница Тюмени родила девочку в 2014 году. От обследования ребенка на наличие инфекции она отказалась. Кроме того, женщина сама не лечилась и, вопреки рекомендациям врачей, кормила дочь грудью, что увеличивает риск заражения. Свои действия женщина мотивировала верой в то, что «ВИЧ-инфекция не существует». Согласно выводам экспертов, в случае, если бы девочка была обследована с момента рождения, а после получала своевременное лечение, она могла бы прожить достаточно долго.