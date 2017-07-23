Названы города-лидеры по распространению ВИЧ

Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург лидируют в России по числу заражений ВИЧ и СПИДом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит РИА Новости.

В ходе молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» она сказала, что Кемерово занимает первое место.

Попова также отметила важность проведения комплексного информирования детей и молодежи об инфекционных заболеваниях с целью профилактики ВИЧ, и делать это не только в школах, но и в детских садах.

«Нужно рассказывать людям, как не заболеть — любыми инфекциями. У каждой инфекции есть свой способ передачи (…). Главное — донести, как сохранить свое здоровье», — заявила она.

В ноябре 2016 года глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что в 10 российских регионах наблюдается критический уровень заболеваемости ВИЧ. Она отметила, что вирус распространяется по стране неравномерно: показатели напрямую зависят от активности наркотрафика. В 2015 году министр отметила, что ситуация может выйти из-под контроля уже к 2020 году.

По данным руководителя Федерального центра СПИД Вадима Покровского, в России зарегистрировано 850 тысяч ВИЧ-инфицированных, причем из них антиретровирусную терапию получают только 260 тысяч больных. Всего же заражено этим вирусом более миллиона жителей страны.