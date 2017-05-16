Минздрав объяснил расхождение статистики по ВИЧ разницей в методологии

Минздрав России объяснил, почему приведенные главой ведомства Ольгой Скворцовой данные о заболеваемости ВИЧ расходятся со статистикой, представленной руководителем Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадимом Покровским. Пресс-службу ведомства цитирует «Интерфакс».

Утверждается, что Покровский привел результаты мониторинга, проводимого НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и учитывающего положительные лабораторные исследования на ВИЧ. В свою очередь, Скворцова говорила о статистике по заболеваемости вирусом за 2016 год.

15 мая глава СПИД-центра заявил о росте количества зараженных на 5,3 процента, а руководитель Минздрава отчиталась о снижении числа новых случаев на 15 процентов в 2016 году.

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В Минздраве «Интерфаксу» уточнили, что статистика по заболеваемости учитывает людей с подтвержденным диагнозом, а не лабораторные анализы. Метод Покровского ведомство назвало «значительно менее точным». «Так, например, один и тот же человек, сдавший тест на ВИЧ и получивший положительный результат в нескольких учреждениях, фиксируется в мониторинге как несколько отдельных случаев, чего нет в официальной статистической информации», — пояснил представитель министерства.

В апреле правительство утвердило правила ведения федерального реестра лиц, инфицированных ВИЧ и больных туберкулезом. В него будут вноситься, в частности, паспортные данные, диагноз, сведения об инвалидности и данные о лечении. Эта информация должна будет появляться в общей базе в течение трех дней после установления факта заражения.