Утверждены правила ведения реестра больных ВИЧ и туберкулезом

Правительство утвердило правила ведения федерального реестра лиц, инфицированных ВИЧ и больных туберкулезом. Документ в пятницу, 14 апреля, опубликован на сайте кабмина.

Отмечается, что создание федеральных и региональных персонифицированных баз данных позволит организовать медицинскую помощь, включая обеспечение лекарственными препаратами.

Материалы по теме «Ситуация выстрелит еще не так» Угрожает ли России масштабная эпидемия ВИЧ

В документе будут содержаться, в частности, паспортные данные, диагноз, сведения об инвалидности и данные о лечении. Информация будет вноситься в реестр в течение трех дней после установления диагноза. Федеральный реестр будет вести Министерство здравоохранения.

Реестр ВИЧ-инфицированных в России начали составлять с 1 января 2017 года.

В ноябре 2016 года лава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что в 10 российских регионах наблюдается критический уровень заболеваемости ВИЧ. По ее словам, 57 процентов инфицированных заразились инъекционным путем, как правило, это героиновые наркоманы.

Годом ранее Скворцова утверждала, что эпидемия ВИЧ может выйти из-под контроля к 2020 году. Это произойдет в случае, если охват лечения людей с этим заболеванием не увеличится.

В 2015 году было официально зарегистрировано более 86 тысяч новых случаев ВИЧ, годом ранее — около 85 тысяч.