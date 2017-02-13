Россия
 

СМИ узнали о проработке изменения условий въезда в Россию ВИЧ-инфицированных

Перейти в «Мою Ленту»

Вице-премьер России Ольга Голодец поручила Минздраву, МВД и Роспотребнадзору рассмотреть возможность изменения условий въезда и проживания в стране иностранных граждан, инфицированных ВИЧ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Поручение появилось после того, как из разработанного Минздравом проекта плана мероприятий по реализации стратегии борьбы с распространением ВИЧ в России исчез пункт о возможном снятии таких ограничений, что было сделано по настоянию Минфина и Минэкономики.

Кроме того, Голодец поручила проработать вопрос по оказанию медпомощи ВИЧ-инфицированным иностранцам на территории России.

Сейчас им разрешены въезд и пребывание на российскую территорию, только если их близкие родственники являются гражданами РФ. Причиной такого изменения законодательства стало, в частности, решение Европейского суда по правам человека, который в марте 2016 года признал Россию виновной в нарушении прав ВИЧ-положительных иностранцев.

По данным Роспотребнадзора, в 2012-2016 годах среди иностранцев выявлено более 37 тысяч страдающих инфекционными заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфицированных — 9284 (25 процентов). За этот период принято 15,5 тысячи решений о нежелательности пребывания таких граждан в России, 37 процентов из них — в связи с наличием ВИЧ-инфекции.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пограничный контроль теряет иммунитет к ВИЧ
Почти четверть жителей Свердловской области сдаст тест на ВИЧ к Новому году
Генетики обнаружили новый способ лечения ВИЧ
Минздрав проверит ситуацию с ВИЧ в Екатеринбурге
Последние новости
Источник сообщил об обнаружении тела погибшей при падении вертолета на Алтае
В сети возмутились минимальными зарплатами в странах Евросоюза
Минобороны выложило видео взорванных ИГ главных достопримечательностей Пальмиры
Подсчет калорий для диет и спорта назвали бессмысленным
В Калифорнии объявили эвакуацию из-за риска разрушения самой высокой плотины США
СМИ узнали о проработке изменения условий въезда в Россию ВИЧ-инфицированных
Советник Трампа заявил о доказательствах фальсификаций на президентских выборах
Другие материалы рубрики
00:01 Сегодня
Президиум XXVI съезда КПСС

Нас к торжеству пессимизма ведет

Как деградировала советская идеология
22:05 12 февраля 2017

Власти сообщили об обнаружении предполагаемого места падения вертолета на Алтае

03:58 Сегодня

Полиция проверит сообщение о похищении женщины в Москве

07:36 Сегодня

Источник сообщил об обнаружении тела погибшей при падении вертолета на Алтае

00:02 12 февраля 2017

Бизон — зверек русский

Их считали вымершими, но они возвращаются. Репортаж из бизонария в Якутии
22:04 12 февраля 2017

Поиски в районе крушения вертолета Robinson на Алтае начнутся утром 13 февраля

17:54 12 февраля 2017

Милонов обвинил предков депутатов закса Петербурга в гонениях на христиан

16:44 12 февраля 2017

Появились кадры окруженного протестующими Исаакиевского собора

00:03 11 февраля 2017

«Праздник недоедания»

Нужен ли россиянам День патриотизма в память о продуктовом эмбарго
18:56 12 февраля 2017

Очевидцы сообщили о падении вертолета на Алтае

00:18 Сегодня

Опубликован список находившихся на борту упавшего на Алтае вертолета

18:42 10 февраля 2017

Юных родственников священников заподозрили в угоне Audi у архиепископа из Коми

Россия
Президиум XXVI съезда КПССНас к торжеству пессимизма ведет
Как деградировала советская идеология
Бизон — зверек русский
Их считали вымершими, но они возвращаются. Репортаж из бизонария в Якутии
«Праздник недоедания»
Нужен ли россиянам День патриотизма в память о продуктовом эмбарго
Полиция проверит сообщение о похищении женщины в Москве
Источник сообщил об обнаружении тела погибшей при падении вертолета на Алтае
Поиски в районе крушения вертолета Robinson на Алтае начнутся утром 13 февраля
СМИ узнали о проработке изменения условий въезда в Россию ВИЧ-инфицированных
Все материалы
Мир
Иранцы вытирают ноги о портрет Дональда ТрампаБольшой Сатана недоволен
Аннулирует ли Трамп ядерную сделку с Тегераном
Опиум для народа
Как наркотики стали неотъемлемой частью выборов в Индии
A revolutionary fighter fires at Gadhafi loyalists in downtown Sirte, Libya, Tuesday, Oct. 18, 2011. About 1,000 Libyan revolutionary troops have launched a major assault on Moammar Gadhafi's hometown, surging from the east to try to capture the last area under loyalist control. В поисках нового полковника
Какие силы бьются за власть в современной Ливии
Советник Трампа заявил о доказательствах фальсификаций на президентских выборах
В Калифорнии объявили эвакуацию из-за риска разрушения самой высокой плотины США
Вашингтон, Токио и Сеул потребовали созыва СБ ООН в связи с запуском ракеты КНДР
Десятки тысяч человек вновь вышли протестовать против правительства Румынии
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и Ангела МеркельУкраинская мировая война
Как Киев поссорился с Германией и лишился всех союзников
Гражданину Молдавии отказали во въезде на Украину из-за георгиевских лент
Ukrainian soldiers stand next to a Ukrainian national flag atop an armored vehicleВойдя в положение
Рытье окопов и постой солдат: что ждет украинцев при военном режиме
В Туркмении начались выборы президента
В ЛНР прокомментировали инцидент с украинскими диверсантами
В Киеве умер бывший замглавы Генштаба Украины
В Белоруссии «налог с тунеядцев» заплатили 10 процентов получивших извещения
Все материалы
Финансы
Ярослав Кузьминов«Регионам нужны деньги, а не свобода»
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов о том, кто оплатит экономический рост
Конфликтная стабильность
Ралли вице-премьеров: с кем воюют руководители правительства
Курсы доллара и евро упали до минимумов с лета 2015 года
Скачок нефтяных цен пополнил бюджет России на 1,5 триллиона рублей
Венесуэла задолжала России и Китаю нефть на 750 миллионов долларов
ЕС выделит Киеву 600 миллионов евро в обмен на украинский лес
Официальный доллар упал ниже 59 рублей
Все материалы
Бизнес
Дженерик, вперед!
Как будет развиваться фармацевтическая отрасль России
«Обычному абоненту безлимитный интернет не нужен»
Пиар-директор «Мегафона» о причинах отказа от тарифов с неограниченным трафиком
Кривые зеркала
Топ-5 корпоративных мошенничеств последних лет
В Минсельхозе опровергли грядущий рост цен на молочную продукцию
В РЖД назвали сроки открытия железной дороги в обход Украины
IKEA отказалась от планов строительства торгового центра в Мытищах
Россельхознадзор предложил ФАС изучить действия «Союзмолока»
Все материалы
Силовые структуры
Огонь по своим
Что известно о непреднамеренном ударе российской авиации по турецким военным
«Кровь капала на камни во время обряда»
Как поймали совершавшего на Урале ритуальные убийства бывшего милиционера
Жесткий наезд
Как нарушители «сажают» полицейских на капоты своих автомобилей
Минобороны выложило видео взорванных ИГ главных достопримечательностей Пальмиры
По факту падения вертолета на Алтае возбуждено уголовное дело
Источник сообщил об аресте замначальника УМВД по Приморью
Ядерная лаборатория в Лос-Аламосе провалила проверку на безопасность
Все материалы
Наука и техника
Стивен ХокингНаперегонки со смертью
Как Стивену Хокингу удалось дожить до старости
«У нас обучалось восемь миллиардеров»
РЭУ им. Г.В. Плеханова исполняется 110 лет
Освобожденные
Чем тешили себя негры после отмены рабства в США
Подсчет калорий для диет и спорта назвали бессмысленным
Найдено условие «устойчивого будущего» планеты
Создатель Half-Life раскритиковал iOS и консоли
Космонавт Новицкий сфотографировал мост в Крым с орбиты
Все материалы
Спорт
Тимофей МозговНа скамье запасных
Означает ли перевод в резерв окончание заокеанской карьеры Тимофея Мозгова
Итальянский футболист забил мяч пяткой с разворотом на 180 градусов
Форвард «Атлетико» Торрес забил мяч ударом через себя
«Локомотив» отказался от требовавшего 100 тысяч фунтов в неделю англичанина
Ассоциация тенниса США избежала наказания за гимн Третьего рейха
Российские теннисистки обыграли команду Тайваня в Кубке Федерации
Самый высокооплачиваемый футболист мира провел год без голов
Все материалы
Культура
Неловкий момент
Как фэшн-фотограф Денис Пил заставал своих моделей врасплох
«Я всегда знал, что уеду из Советского Союза»
Саша Соколов о родителях-разведчиках, психбольницах и Канаде
Герои на героине
Сиквел «На игле» и Олег Сенцов на Берлинском кинофестивале
Бейонсе получила «Грэмми» за клип на песню Formation
«Ла-Ла Ленд» получил премию BAFTA в номинации «Лучший фильм»
Группа The Dillinger Escape Plan попала в аварию в Польше
Секс, ложь и Ричард Линклейтер
Лучшее от лучших: фильмы самых популярных режиссеров последней четверти века
Все материалы
Интернет и СМИ
Нездоровый образ жизни
Как активисты избивают пьющих и курящих россиян ради популярности в сети
Битва за респект
За что дважды сидевший рэпер-патриот покарал любителя спайсов
Тян не нужны
Почему мужчины бросают реальную жизнь ради виртуальных 13-летних девочек
Глава Apple назвал одну из «важнейших мировых проблем»
В сети возмутились минимальными зарплатами в странах Евросоюза
Газета перепутала Трампа с пародировавшим его Алеком Болдуином
Шотландская газета напомнила о «Курске» из-за проблем с британскими подлодками
Все материалы
Ценности
Доменико Кастелло«Разница между мужчинами и женщинами — это борода!»
Как встретить весну: советы итальянского стилиста Доменико Кастелло
Dolce & Gabbana впервые в России сошьет мужчинам одежду на заказ
Timex обеспечит мужчин военными часами
Claire's сделал коллекцию украшений с видеоблогером
Роберт де Ниро стал лицом модного бренда
Религиозный экстаз
Красные подарки на День святого Валентина
Burberry оставил моделей в поле
Все материалы
Путешествия
Ешь перепечи, посикунчики жуй
Непростой тест на знание региональной кухни России
Жерар Депарьдье«Люди устали от бесконечных каберне»
Жерар Депарьдье — о любимых винах и поиске корней
Край курганов и степей
Открываем Россию: Почему нужно ехать в Волгоградскую область
В Танзании арестовали неправильно переводившего речь туристки гида
В Мурманске пассажирский самолет приземлился с третьего захода
80-летняя американка попыталась пронести в самолет спрятанный в трости меч
Правительство решит судьбу рейсов в Египет в конце февраля
Все материалы
Из жизни
Законно раздеться
Нудисты Великобритании сплотились в борьбе за свои права
Sozopol, Bulgaria - Black Sea during the summer holidays«Назад? Спасибо, уж лучше вы к нам!»
История московской бизнес-леди, переехавшей в Болгарию
С помощью лазера врач Кристофер Хорзанди из штата Невада удаляет растяжки на бедрах пациентки, модели Playboy Хлои ТераеСделаем красиво
Пластические хирурги превратили Instagram в свою рекламную площадку
Шотландка пожаловалась на испорченную жизнь из-за выигрыша в лотерею
В Шотландии нашли пропавшее в химчистке 150-летнее свадебное платье
Биологи демонстрируют темного тигрового питона длиной 4,5 метра, пойманного в 2009 году в районе города Хомстед, штат ФлоридаПолуостров чудовищ
Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Британская школа завела карликовых коз для воспитания учеников
Все материалы
Школьные автобусы разных стран
14 автобусов для маленьких учеников
«АвтоВАЗ» сделает особую «Ладу» 4×4
Автомобильные боссы, которые ездят на конкурентах
На каких чужих машинах ездят руководители автоконцернов
Китайцы скопировали дизайн Lada XRay
ДТП из прошлого
Как выглядели автомобильные аварии в начале ХХ века
Хот-хэтч Audi RS3 стал 400-сильным
6 внедорожников, в которые стоит вложить деньги
Каких «проходимцев» нужно покупать, пока они не стали стоить слишком дорого
Все материалы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
На Евгения Петросяна подали в суд за затопленную квартиру
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Купить по-русски
На приобретение загородных домов и участков остался месяц
Под гербом золотым
Экскурсия по самому дорогому съемному коттеджу России
На юго-западе Москвы нашли подвал за 68 миллионов рублей
Все материалы