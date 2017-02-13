СМИ узнали о проработке изменения условий въезда в Россию ВИЧ-инфицированных

Вице-премьер России Ольга Голодец поручила Минздраву, МВД и Роспотребнадзору рассмотреть возможность изменения условий въезда и проживания в стране иностранных граждан, инфицированных ВИЧ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Поручение появилось после того, как из разработанного Минздравом проекта плана мероприятий по реализации стратегии борьбы с распространением ВИЧ в России исчез пункт о возможном снятии таких ограничений, что было сделано по настоянию Минфина и Минэкономики.

Кроме того, Голодец поручила проработать вопрос по оказанию медпомощи ВИЧ-инфицированным иностранцам на территории России.

Сейчас им разрешены въезд и пребывание на российскую территорию, только если их близкие родственники являются гражданами РФ. Причиной такого изменения законодательства стало, в частности, решение Европейского суда по правам человека, который в марте 2016 года признал Россию виновной в нарушении прав ВИЧ-положительных иностранцев.

По данным Роспотребнадзора, в 2012-2016 годах среди иностранцев выявлено более 37 тысяч страдающих инфекционными заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфицированных — 9284 (25 процентов). За этот период принято 15,5 тысячи решений о нежелательности пребывания таких граждан в России, 37 процентов из них — в связи с наличием ВИЧ-инфекции.