Газета узнала о разрешении ВИЧ-инфицированным усыновлять детей

Россиянам с ВИЧ-инфекцией разрешат усыновлять или брать под опеку детей. Соответствующий пункт содержится в плане мероприятий по реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ, подписанном премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщает «Коммерсантъ».

«В документе предусматривается, что ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей. Во-первых, это возможно, если человек принимает терапию. Кроме того, есть дети-отказники с ВИЧ-инфекцией. Почему же ВИЧ-инфицированный не может усыновить такого ребенка?» — отметил источник, знакомый с ходом обсуждения документа.

Планируется внести поправки в акты, регламентирующие вопросы предупреждения ВИЧ, контроля за его распространением, а также соцподдержки инфицированных. Они могут быть приняты не позднее второго квартала 2018 года.

Также в документе прописана ответственность за ВИЧ-диссидентство. К третьему кварталу 2018-го планируется разработать законопроект, запрещающий распространение информации, призывающей к отказу от медосвидетельствования для выявления и лечения ВИЧ.

По данным газеты, план был подписан 20 апреля, однако опубликовать его планируется только 2 мая. В Минздраве отказались комментировать документ до официального его обнародования.

В ноябре 2016 года глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что в 10 российских регионах наблюдается критический уровень заболеваемости ВИЧ. По ее словам, вирус распространен по стране неравномерно: показатели напрямую зависят от активности наркотрафика. В октябре 2015-го она утверждала, что эпидемия ВИЧ может выйти из-под контроля к 2020 году, если охват лечения людей с этим заболеванием не увеличится.

ВИЧ-диссиденты отрицают факт, что вирус иммунодефицита человека является инфекционным агентом ВИЧ-инфекции. Некоторые из участников движения отрицают факт существования и выделения ВИЧ, а СПИД признают результатом различных факторов неинфекционной природы.