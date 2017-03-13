Больным СПИДом разрешили работать бортпроводниками

Верховный суд России отменил норму о запрете для людей с диагнозом СПИД работать бортпроводниками. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает РИА Новости.

В суд была подана жалоба на одно из положений приказа Минтранса о медосвидетельствовании летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации. В документе говорилось о том, что стюарды и стюардессы не годны для этой работы, если у них обнаружен СПИД.

С учетом решения ВС такой запрет может быть применен только при заключении медиков о невозможности работать бортпроводниками по состоянию здоровья, передает агентство.

Представители Минтранса и Минюста просили иск отклонить. С их точки зрения, запрет работать бортпроводниками связан с требованиями закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Кроме того, существуют дополнительные риски в случае оказания первой помощи в экстренных ситуациях, добавили ответчики.

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В свою очередь старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Наталья Ладная заявила в суде, что многолетние медицинские наблюдения не подтверждают возможность передачи ВИЧ через продукты питания. Эксперт также подчеркнула, что правила запрещают оказывать первую помощь при наличии открытых ран.

Представитель Генпрокуратуры исковые требования поддержала. Суд огласил только резолютивную часть постановления, в связи с этим мотивы принятия решения пока не известны.

В 2011 году Верховный суд отменил норму, по которой пилоты гражданской авиации не допускались к летной работе при обнаружении у них СПИДа за исключением случаев, когда выдано медзаключение о невозможности трудиться на этой должности. В 2014 Минтранс уточнил это правило.