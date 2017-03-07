На Урале возбудили дело из-за преднамеренного заражения женщины ВИЧ-инфекцией

Полиция в Свердловской области возбудила уголовное дело в отношении мужчины, преднамеренно заразившего ВИЧ-инфекцией свою гражданскую жену. Об этом сообщает Главное управление МВД России по региону.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 122 УК РФ («Заражение ВИЧ-инфекцией»). По предварительной версии, 33-летний подозреваемый в 2014 году познакомился с 39-летней женщиной, вскоре ставшей его сожительницей. Спустя год она решила разорвать отношения, и он сообщил ей, что она заражена ВИЧ-инфекцией.

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«Поначалу женщина не отреагировала на его слова, посчитав, что таким образом он пытается вернуть ее, но впоследствии все-таки обратилась к медикам. После проведения исследования она узнала, что больна неизлечимым заболеванием», — сообщили в полиции.

Подозреваемый знал о наличии у него ВИЧ-инфекции, но не предупредил свою сожительницу, отмечают в МВД. За подобные действия мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

В ноябре 2016 года ВИЧ был признан самой смертоносной инфекцией в России. На 30 сентября этого года в стране зафиксировано более миллиона зараженных. Из них около 230 тысяч человек умерли.

ВИЧ поражает иммунную систему, организм лишается защиты от инфекций и болезней. Самой поздней стадией ВИЧ-инфекции является синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). По данным Всемирной организации здравоохранения, на конец 2015 года в мире насчитывалось 36,7 миллиона человек с ВИЧ.