Кузнецова призвала лечить детей ВИЧ-диссидентов

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что больных ВИЧ-инфекцией детей граждан, отрицающих существование данного заболевания, необходимо лечить, сообщает ТАСС.

«Ребенка надо лечить. Он имеет право на то, чтобы его лечили. Надо максимально действовать в интересах ребенка, и здесь любой человек здравомыслящий об этом скажет», — отметила Кузнецова.

В то же время омбудсмен выступила против обязательного изъятия детей, больных ВИЧ, у родителей ВИЧ-диссидентов. Кузнецова подчеркнула, что каждую ситуацию нужно решать в ручном режиме.

В октябре 2015 года министр здравоохранения Вероника Скворцова предупредила, что эпидемия ВИЧ в России выйдет из-под контроля к 2020 году, если охват лечения людей с этим заболеванием не будет увеличен. В январе 2016 года число ВИЧ-инфицированных в России превысило миллион человек.

ВИЧ-диссиденты отрицают тот факт, что вирус иммунодефицита человека является инфекционным агентом ВИЧ-инфекции. Некоторые из участников движения отрицают факт существования и выделения ВИЧ, а СПИД признают результатом различных факторов неинфекционной природы.