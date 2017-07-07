Депутаты собрались обязать родителей лечить ВИЧ-инфицированных детей

Госдума готовит законопроект, обязывающий родителей отправлять больных ВИЧ детей на лечение. Об этом «Парламентской газете» рассказала зампред думского комитета по вопросам семьи Оксана Пушкина.

По словам парламентария, лечение будет проводиться даже в тех случаях, когда родители выступят против. Документ планируется рассмотреть в осеннюю сессию.

«Не желая взглянуть правде в глаза, мать лишает собственного ребенка шанса на жизнь. Ребенка, которого можно спасти, если признать, что причина его страданий — вирус иммунодефицита. Вопреки суевериям ВИЧ-диссидентов, это реально существующая смертельная угроза», — заметила Пушкина.

Ранее в июле считавшую ВИЧ выдумкой инфицированную жительницу Тюмени отправили под суд после смерти ее малолетней дочери от вируса 4-й стадии. Женщину обвиняют по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Женщина, страдающая вирусом иммунодефицита человека, родила дочь в 2014 году. От обследования ребенка на наличие инфекции она отказалась. Кроме того, женщина сама не лечилась и, вопреки рекомендациям врачей, кормила дочь грудью, тем самым увеличив риск заражения.

В апреле уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что больных ВИЧ-инфекцией детей граждан, отрицающих существование данного заболевания, необходимо лечить. Она утверждала, что действовать необходимо в интересах ребенка. При этом Кузнецова выступила против обязательного изъятия детей, больных ВИЧ, у родителей ВИЧ-диссидентов.

В январе 2016 года число ВИЧ-инфицированных в России превысило миллион человек.

