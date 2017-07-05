Считавшая ВИЧ выдумкой инфицированная мать пойдет под суд за отказ лечить дочь

ВИЧ-инфицированная жительница Тюмени пойдет под суд после того, как в апреле этого года ее малолетняя дочь умерла от вируса 4-й стадии. Об этом в среду, 5 июля, сообщается на сайте прокуратуры Тюменской области.

Ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины, осужденной по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Установлено, что страдающая вирусом иммунодефицита человека жительница Тюмени родила девочку в 2014 году. От обследования ребенка на наличие инфекции она отказалась. Кроме того, женщина сама не лечилась и, вопреки рекомендациям врачей, кормила дочь грудью, что увеличивает риск заражения. Свои действия женщина мотивировала верой в то, что «ВИЧ-инфекция не существует».

Результаты комиссионной судебно-медицинской экспертизы указывают на то, что в случае, если бы девочка была обследована с момента рождения, а после получала своевременное лечение, она могла бы прожить достаточно долго. Теперь матери ребенка грозит лишение свободы на срок до двух лет.