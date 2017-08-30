В Петербурге ребенок с ВИЧ умер из-за отказа верующих родителей лечить его

В Санкт-Петербурге 27 августа умер ВИЧ-инфицированный ребенок, чьи родители отказывались его лечить из религиозных соображений. Об этом сообщает СПИД.ЦЕНТР со ссылкой на анонимного активиста. Также информацию о смерти ребенка подтвердил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Евгений Воронин.

Ребенок находился в Центре борьбы со СПИДом, однако его родители утверждали, что он здоров и не нуждается в приеме препаратов. Одно из плановых обследований опровергло эти доводы, доказав, что вирусная нагрузка достигла критических значений, но родители продолжили отказываться от лечения.

В 2016-м суд принял решение о госпитализации, и после прохождения интенсивной терапии, как отмечает источник СПИД.ЦЕНТРа, ребенок пришел в норму и был возвращен в семью. Родители снова прекратили давать малышу таблетки, что привело к его смерти.

Обращения активистов в прокуратуру с требованием вмешаться не помогли.

В июле суд в Тюмени закрыл уголовное дело в отношении местной жительницы, которая отказывалась лечить у своей дочери ВИЧ-инфекцию, из-за чего та умерла. Дело прекращено в связи с примирением подсудимой с ее мужем, который был признан законным представителем скончавшейся девочки. По данным прокуратуры, мать не лечила дочь, поскольку считала ВИЧ-инфекцию выдумкой.