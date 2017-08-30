В Петербурге рассказали о борьбе врачей с родителями за жизнь ребенка с ВИЧ

Врачи петербургского СПИД-центра с 2014 года боролись за жизнь умершей в конце августа ВИЧ-инфицированной девочки-подростка, чьи родители – ВИЧ-диссиденты отказывались давать ей антиретровирусную терапию. Об этом в среду, 30 августа, «Фонтанке» рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.

Там уточнили, что когда семейная пара удочеряла ребенка, то знала о диагнозе. Несмотря на рекомендации врачей, приемные родители все это время не лечили девочку, считая, что СПИД — это миф, придуманный фармакологическими компаниями для наживы.

«На протяжении нескольких лет они утверждали, что обследуют дочку в Германии, не сдавали анализов и не допускали к ней медиков. При этом родители уверяли, что ребенок чувствует себя прекрасно», — сообщили в аппарате уполномоченного.

В 2016 году после полугода судебных разбирательств суд встал на сторону врачей Центра борьбы со СПИДом. Подростка госпитализировали, год она провела в стационаре и проходила интенсивную терапию. Когда девочке стало лучше, ее вернули родителям, которые отказались продолжать лечение. Активисты СПИД.ЦЕНТРа дважды обращались в прокуратуру с требованием вмешаться, но это не помогало. В результате девочка умерла.

В апреле 2017 года в Тюмени умер малолетний ребенок с ВИЧ, чья мать отказывалась лечить ее потому, что «ВИЧ-инфекция не существует». В конце июля суд закрыл уголовное дело в связи с примирением матери и отца ребенка, который был законным представителем девочки.

ВИЧ-диссидентство — набирающее популярность движение людей, считающих, что вируса иммунодефицита человека не существует. Среди них есть как люди без ВИЧ, так и с ним. ВИЧ-диссиденты выступают против антиретровирусной терапии, пренебрегают контрацептивами, а наиболее активные представители движения на законодательном уровне борются за отмену финансирования СПИД-центров.