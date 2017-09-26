Против родителей умершей без лечения девочки с ВИЧ возбудили дело в Петербурге

Следственный комитет в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело в отношении родителей погибшей ВИЧ-положительной девочки. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства во вторник, 26 сентября.

По данным следователей, биологическая мать ребенка, личность которой не установлена, также была инфицирована ВИЧ. Сразу после рождения девочка оказалась на учете «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» с аналогичным диагнозом. В возрасте четырех лет ее удочерили.

«Приемные родители всячески уклонялись от помещения ребенка на лечение и прохождение им высокоактивной антиретровирусной терапии, скрывали от медицинских работников факт наличия у нее СПИД. В результате врожденное заболевание девочки прогрессировало и достигло критической стадии, что привело к ее смерти», — говорится в сообщении. Отмечается, что дело в отношении родителе возбудили по части 1 статьи 109 УК «Причинение смерти по неосторожности».

Доследственную проверку по факту смерти в детской больнице Санкт-Петербурга 10-летнего ребенка с ВИЧ начали в конце августа. По данным СПИД-центра, приемные родители девочки отказывались давать девочке антиретровирусную терапию из религиозных соображений. Семейная пара считала, что СПИД — это миф, придуманный фармакологическими компаниями для наживы, рассказывали медики.

Ранее в июле суд в Тюмени закрыл уголовное производство в отношении местной жительницы, неверие которой в ВИЧ привело к смерти ее зараженной вирусом дочери. Дело прекратили в связи с примирением подсудимой и ее мужа, который был признан потерпевшим. Однако в сентябре тюменская прокуратура внесла представление с требованием пересмотреть дело в ином составе суда. Тюменский областной суд удовлетворил апелляцию надзорного ведомства.

21 сентября старший научный сотрудник федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора Наталья Ладная заявила, что выделяемых денег на антиретровирусную терапию хватает только для трети ВИЧ-инфицированных россиян. Она рассказала о высоких темпах распространения вируса: на конец 2016 года в России зарегистрированы 1 миллион 114 тысяч ВИЧ-инфицированных, 250 тысяч из них скончались.

