РПЦ опровергла информацию об отказе священника лечить дочь с ВИЧ

Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви (РПЦ) опровергла информацию о том, что приемные родители ВИЧ-инфицированной девочки, которая скончалась в городской детской больнице, отказывались ее лечить из-за религиозных убеждений. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва» председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества епархии Александр Пелин после того, как стало известно, что приемным отцом умершего ребенка был священник епархии Георгий Сычев.

По словам Пелина, Сычев вместе с супругой прикладывали все усилия для того, чтобы девочка могла получить необходимую медицинскую помощь, в том числе и за рубежом. «Они даже в Германию обращались, у тех врачей консультировались. Супруга его практически дневала и ночевала в больнице», — подчеркнул он.

Причиной смерти ребенка, по мнению Пелина, могла стать «крайне сложная форма заболевания» и отсутствие «единого лекарства от ВИЧ». «Если наши врачи не смогли этого сделать, зачем-то надо искать того, кто виноват. Такое же бывает! Врач не дает гарантий, как пойдет процесс выздоровления. Ни врач, ни священник не может сказать, как пойдет процесс исцеления, если организм больной, изношенный. Только чудо может спасти иногда», — добавил он.

При этом Пелин подчеркнул, что если бы в епархию поступили соответствующие медицинские или судебные заключения, по данному факту была бы проведена проверка, а в отношении священника приняли бы необходимые меры.

Десятилетняя ВИЧ-инфицированная девочка скончалась в Петербурге 27 августа. Как пояснили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой, причиной смерти стало то, что родители ребенка – ВИЧ-диссиденты — отказывались давать ему антиретровирусную терапию, считая, что СПИД — это миф, придуманный фармакологическими компаниями для наживы. Главное следственное управление Следственного комитета России по Петербургу начало по данному факту проверку.

