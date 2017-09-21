Противовирусную терапию за счет государства получила только треть россиян с ВИЧ

Выделяемых денег на антиретровирусную терапию хватает только для трети ВИЧ-инфицированных россиян, заявила старший научный сотрудник федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора Наталья Ладная, пишет РИА Новости в четверг, 21 сентября.

«Очень небольшое количество больных состоит на диспансерном наблюдении и получает лечение. То есть, если мы 900 тысяч имеем людей, живущих с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, то получают антиретровирусную терапию у нас только 300 тысяч из них — то есть треть», — рассказала Ладная на Уральском форуме «О мерах по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека и заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией» в Екатеринбурге.

Финансирование борьбы с распространением вируса в России должно быть увеличено, поскольку темпы роста заражений в стране остаются одними из самых высоких в мире, подчеркнула специалист. Она также привела данные по заболеваемости на конец 2016 года: зарегистрированы 1 миллион 114 тысяч ВИЧ-инфицированных. 250 тысяч из них скончались.

Одним из факторов роста заражений является деятельность ВИЧ-диссидентов, добавила Ладная. «Они считают, что вообще такого заболевания не существует, и убеждают в этом других людей», — пояснила эксперт.

По ее словам, ответственность за распространение ложных взглядов о вирусе могут ввести до конца года.

Ранее зампред думского комитета по вопросам семьи Оксана Пушкина сообщила, что Госдума готовит законопроект, обязывающий родителей отправлять больных ВИЧ детей на лечение. Документ планируется рассмотреть в осеннюю сессию.