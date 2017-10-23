Тольяттинские медики заразили пациентку ВИЧ

Полиция Тольятти возбудила уголовное дело после заражения женщины ВИЧ-инфекцией в городской больнице №4. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Комсомольского района города.

По версии следствия, 59-летнюю пациентку заразили во время плановой операции на коленном суставе в 2014 году. Вирус могли занести через катетер при введении лекарственных средств. В феврале 2015-го женщина вновь обратилась в больницу с жалобами на боль в колене, и в ходе обследования у нее обнаружили ВИЧ.

«Данный вывод был сделан, исходя из сроков развития заболевания, анализа образцов крови пострадавшей и ВИЧ-инфицированного пациента, находившегося в день проведения операции в отделении анестезиологии-реанимации», — говорится в сообщении.

Причиной заражения, как считают следователи, стало несоблюдение медперсоналом правил использования перчаток и обработки рук после проведения процедур ВИЧ-инфицированному пациенту.

Дело возбудили по части 4 статьи 122 УК России («Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).