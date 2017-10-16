В российских школах предложили развить пропаганду использования презервативов

Снижение цен на презервативы возможно посредством устранения существующих административных и экономических барьеров входа на соответствующий товарный рынок. К такому выводу пришли в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России, исследовав ситуацию на рынке барьерных контрацептивов. Соответствующая информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Свои предложения по созданию механизма снижения цен на презервативы ФАС направила в правительство для принятия решения. Служба считает целесообразным принять ряд мер недискриминационного доступа поставщиков на товарный рынок барьерных контрацептивов.

Среди инициатив — сокращение сроков регистрации презервативов и установление фиксированного размера предельной платы за проведение испытаний. Кроме того, в ФАС считают необходимым обязать сотрудников аптек предлагать покупателям в первую очередь наиболее доступные по цене презервативы. Также предлагается рассмотреть возможность размещения вендинговых аппаратов с презервативами нижней ценовой категории.

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Пропаганду использования презервативов, по мнению чиновников, следует начинать со школьной скамьи и продолжать в вузах. ФАС предлагает правительству включить обязательные разделы в образовательные программы среднего и высшего образования.

«Меры направлены на снижение административных и экономических барьеров входа на соответствующий товарный рынок, что должно привести к снижению стоимости барьерных контрацептивов за счет развития конкуренции в этом сегменте», — прокомментировал документ начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев.

В апреле сообщалось, что правительство поручило ФАС, Минпромторгу, Росздравнадзору и Минздраву проработать вопрос о механизмах снижения цен на медизделия, применяемые в качестве барьерных контрацептивов. Это одно из положений плана мероприятий по реализации госстратегии противодействия распространению ВИЧ до 2020 года. Выполнить поручение было необходимо к третьему кварталу 2017-го.

В мае ФАС заявила, что начала анализ рынка контрацептивов с этой целью.