На упаковке презервативов разглядели призыв к изнасилованию

Внимание пользователей сети привлекло фото упаковки презервативов, которые якобы раздавали в одном из американских университетских городков. Их смутила надпись «Следуй дальше без согласия», в которой некоторые разглядели призыв принуждать к сексу вопреки желанию партнера.

Фотографию контрацептивов опубликовал на Reddit пользователь wrags23. Довольно быстро пост вышел в топ ресурса. Посетители оставили под ним более 1,2 тысячи комментариев, после чего дискуссия перенеслась в социальные сети. Пользователи Twitter тоже засомневались в том, что университетская кампания на самом деле пойдет на благо студентам.

«Люди, которые подписались под этим проектом, не имеют права делать что-либо сложнее, чем смотреть в окно».

«Что они пытаются сказать? Я вижу, что на упаковке написано "Изнасилование!". Но как они сами объяснят этот посыл», — пишет в Twitter работник страховой компании Кенни Майерс (Kenny Myers).

Микроблогеры оставили множество гневных комментариев, пока один из них не объяснил, что нарисованный пончик (или донат) не случаен на упаковке.

Он является частью слогана, который на самом деле звучит как «Не двигайся дальше без согласия».