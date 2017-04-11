Арбитр раздавил залетевший на поле надутый презерватив и стал «героем Америки»

Бейсбольный судья Джефф Нельсон (Jeff Nelson) стал звездой Twitter после того, как во время матча между командами «Чикаго Кабс» и «Милуоки» лопнул залетевший на поле надутый презерватив.

Поступок арбитра сорвал овации зрителей, а Нельсон снял с головы бейсболку, словно в знак признательности за аплодисменты.

Пользователи поправили телевизионного комментатора, который объявил, что на поле занесло шарик. «Это не воздушный шарик, ребята. Джефф Нельсон плющит надутый презерватив», — уточняли они одни за другим. Один из пользователей в шутку назвал Нельсона «героем Америки», подчеркнув, что страна нуждается в людях, способных на поступки.

Случай с участием судьи привлек и внимание СМИ. Издание Mashable отметило, что гордится человеком, которому в голову пришла идея надуть контрацептив и пустить его по воздуху в переполненном стадионе. «Едва ли судья Нельсон мог предположить, что он, проснувшись, встретит это в новостях», — резюмировала американская радиостанция KXNO.