Минздраву и Минпромторгу поручили найти способы снизить цены на презервативы

Правительство России поручило Минздраву, Минпромторгу, Росздравнадзору и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) найти механизмы снижения цен на медизделия, применяемые в качестве барьерных контрацептивов. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на план мероприятий по реализации госстратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России до 2020 года.

Документ был подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым 20 апреля 2017 года.

«Проработка вопроса о механизмах снижения цен на медицинские изделия, применяемые в качестве барьерных контрацептивов, в том числе за счет оценки конкуренции на товарном рынке», — говорится в пункте 20 плана мероприятий. Сроком исполнения поручения в документе назван третий квартал 2017 года.

Помимо этого в плане предусмотрена разработка механизмов снижения цен на антиретровирусные препараты и совершенствование госрегулирования цен на препараты для медицинского применения, включенные в перечень жизненно необходимых. Соответствующие документы поручено подготовить Минздраву и ФАС также к третьему кварталу 2017 года.

Также ведомства должны проработать вопрос о приоритетной госрегистрации антиретровирусных препаратов против ВИЧ-инфекции.

Кроме того, правительство поручило Минздраву, Минкомсвязи, МВД, Минюсту, Роскомнадзору, Роспотребнадзору к третьему кварталу 2018 года разработать проект закона, предусматривающего меры ответственности за распространение информации, призывающей к отказу от медицинского освидетельствования для выявления или лечения ВИЧ-инфекции.

В документе отмечается также, что для формирования социальной среды, исключающей дискриминацию зараженных ВИЧ, предусматривается изменение перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить или удочерить ребенка, принять его под опеку, взять в приемную семью.

В ноябре 2016 года глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что в 10 российских регионах наблюдается критический уровень заболеваемости ВИЧ. По ее словам, вирус распространен по стране неравномерно: показатели напрямую зависят от активности наркотрафика. В октябре 2015-го она утверждала, что эпидемия ВИЧ может выйти из-под контроля к 2020 году, если охват лечения людей с этим заболеванием не увеличится.