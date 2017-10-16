Павленскому приписали ВИЧ

В сети появились медицинские документы, якобы выписанные на некоего Петра Павленского. Фотографии опубликованы в анонимном Telegram-канале «ОПЕР Слил».

Фото: Телеграм-канал ОПЕР Слил

Согласно справке, Павленский болен ВИЧ в четвертой стадии. «Выдана в том, что Павленский Петр Андреевич состоит на учете в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями с 2002 года», — говорится в документе.

В этой же справке указано, что Павленскому был поставлен диагноз «Хронический вирусный гепатит С». Также были опубликованы бумаги, свидетельствующие о наличии у пациента «острого психического расстройства» и полинаркомании.

Указанные в документах фамилия, имя и отчество совпадают с ФИО художника-акциониста Петра Павленского.

Ранее в понедельник, 16 октября, сообщалось, что художник Павленский поджег парижский банк. Инцидент произошел в 4 утра, художника задержала полиция. Французы, разгневанные поступком акциониста, потребовали вернуть его обратно в Россию.

Информация о том, что Павленский болен ВИЧ, появлялась в сети в 2015 году. Адвокат художника-акциониста Ольга Чавдар назвала сообщения вбросом. «Ущербным пытаются его выставить, психом, а теперь он еще и болен оказывается, что я только ни слышу про своего подзащитного», — сказала она.