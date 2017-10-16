Разгневанные поджогом банка французы потребовали вернуть Павленского в Россию

Французы осудили и российского художника Петра Павленского, устроившего поджог банка в Париже. В частности, акциониста предложили отправить в Россию.

«Нужно немедленно вернуть этого сумасшедшего обратно Владимиру [Путину]», — написал в Twitter @L_EMPALEUR2.

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«Мне надоело, что мы принимаем в страну всяких психов», — написал пользователь с ником Allons enfants в комментариях под заметкой о поджоге на портале Fdesouche.

Другие комментаторы посетовали на «благодарность» российского художника, эмигрировавшего из России во Францию, а также посчитали Павленского психически больным.

В Twitter тем временем появились фото и видео с места происшествия. Банк закрыт, возле него дежурят сотрудники полиции.

— Ren RT France (@LorenzoRTFranc1) 16 октября 2017, 08:26

— Ren RT France (@LorenzoRTFranc1) 16 октября 2017, 08:31

Ранее в понедельник, 16 октября. сообщалось, что Павленский поджег Банк Франции. Инцидент произошел в 4 утра, художника задержала полиция.

Акционист покинул Россию вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми в середине января. Причиной эмиграции Павленский назвал то, что его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.