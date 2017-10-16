Павленский поджег Банк Франции

Фотография российского художника Петра Павленского, стоящего перед горящим Банком Франции появилась в Twitter в понедельник, 16 октября. Опубликовавший снимок пользователь @capucinema заявил, что акционист поджег здание.

В посте утверждается, что инцидент произошел в 4 утра. После этого Павленский был задержан сотрудниками полиции.

Фотографии поджога также опубликовала активистка Сара Константин. Она подчеркнула, что акция художника «разжигает огонь мировой революции», и пообещала выложить видеозапись произошедшего.

Помимо этого, снимки с Павленским появились в Twitter Divergence-Images‏.

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В сентябре Павленский дал интервью порталу Deutsche Welle, в котором рассказал о жизни во Франции. Художник покинул Россию вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми в середине января. При этом он не оплатил штраф в размере 500 тысяч рублей за поджог двери здания ФСБ на Лубянке. Причиной эмиграции акционист назвал то, что пару подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.