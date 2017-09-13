Павленский помечтал о «большом взрыве» в России

Художник-акционист Петр Павленский дал интервью порталу Deutsche Welle. Видеозапись беседы опубликована на YouTube-канале DW (Russian) в среду, 13 сентября.

Павленский обвинил российскую либеральную оппозицию в имитации борьбы с властью и заявил, что не верит в ненасильственный протест. «Я думаю, было бы совершенно прекрасно, если бы в России произошел большой взрыв. Я считаю, что большой взрыв в России мог бы дать начало новой жизни на этой мертвой земле. Как угодно понимайте», — заявил он.

Акционист рассказал о жизни своей семьи во Франции: «Мы не работаем, мы не платим, а дом, в котором мы сидим, мы захватили». «Еду мы берем в магазинах. Тут охрана не очень внимательна. Транспорт тоже довольно слабо контролируется», — поведал Павленский.

Художник также высказался об избиении актера «Театра.doc» Василия Березина в октябре 2016 года. «Я не хулиган. Я интеллигентный человек, который не терпит хамства. Мне начал писать человек, он начал хамить открыто, оскорблять меня. А в интеллигентной среде хамство не принято», — отметил он.

«То, что со мной начало происходить в России после акции "Угроза", после освобождения, — это чудовищные вещи. Меня же начали героизировать», — сказал Павленский, добавив, что для художника это оскорбительно.

Он также прокомментировал дело худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств. «Сами художники виноваты в давлении. Художники поддерживают режим тем, что играют по правилам власти. Художнику нужны деньги, нужно место, какая-то защита, что дает власть», — считает он.

Павленский покинул Россию вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми в середине января. При этом художник не оплатил штраф в размере 500 тысяч рублей за поджог двери здания ФСБ на Лубянке. Причиной эмиграции акционист назвал то, что пару подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.