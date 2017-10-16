Павленский объяснил поджог банка желанием начать мировую революцию

Акционист Петр Павленский устроил поджог Банка Франции, чтобы начать всемирную революцию. Обращение российского художника в понедельник, 16 октября, опубликовала в Twitter активистка феминистского движения FEMEN Инна Шевченко.

«Банк Франции занял место Бастилии, банкиры заняли место монархов», — заявил Павленский. Он напомнил, что взятие тюрьмы — символ Великой французской революции и восставшего народа.

Художник выразил надежду на то, что «возрождение революционной Франции вызовет пожар революций во всем мире». «В этом пожаре Россия начнет свое освобождение», — подчеркнул он.

Ранее в понедельник, 16 октября. сообщалось, что Павленский поджег парижский банк. Инцидент произошел в 4 утра, художника задержала полиция. Французы, разгневанные поступком акциониста, потребовали вернуть его обратно в Россию.

В сентябре Павленский дал интервью порталу Deutsche Welle. Он заявил, что желает, чтобы «в России произошел большой взрыв», который «мог бы дать начало новой жизни».