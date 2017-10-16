Появилось видео поджога банка Павленским

В сети появилась видеозапись поджога здания Банка Франции художником Петром Павленским. Ролик опубликован в Twitter Радио Свобода в понедельник, 16 октября.

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На записи видно, как акционист поджигает окна здания, после чего его задерживают сотрудники полиции. Павленского положили на землю и связали руки, после чего увели. Происходящее снимала французская активистка Сара Константин, которая опубликовала первые фотографии с места происшествия.

Ранее в понедельник сообщалось, что Павленский поджег парижский банк. Инцидент произошел в 4:00, художника задержала полиция. Он объяснил свои действия желанием начать мировую революцию. Французы, разгневанные поступком Павленского, потребовали вернуть его обратно в Россию.