Двухмесячному ребенку разбили голову и переломали ребра в Подмосковье

В подмосковном Наро-Фоминске избили двухмесячного ребенка. У него диагностировали переломы теменной и затылочной костей, нескольких ребер и левого бедра. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Калинина. Кто напал на младенца и при каких обстоятельствах, пока не уточняется. Мальчика доставили в одну из городских больниц, но планируют перевести в другое медучреждение.

В пресс-службе администрации Наро-Фоминского района РИА Новости сообщили, что по факту нападения проводится проверка.

«На данный момент на месте органы опеки, отдел по несовершеннолетним, полиция. Предпринимаются все необходимые действия», — отметил собеседник агентства.