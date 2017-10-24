В США годовалый ребенок из России утонул в джакузи на вечеринке

В американском штате Флорида годовалый ребенок семьи из России утонул в джакузи во время вечеринки. Об этом сообщает WFLA.

Инцидент произошел в округе Паско. Мальчик забрался в джакузи, пока его родители отмечали день рождения. Затем они заметили пропажу сына, но было уже поздно. Родители обнаружили ребенка в бессознательном состоянии в джакузи. Его госпитализировали, врачи детской больницы констатировали его смерть.

Полицейские заявили, что не смогли обнаружить в происшествии преступного умысла, по их мнению, с ребенком произошел несчастный случай.

В мае сообщалось, что в пригороде Владивостока трехлетний ребенок, страдающий ДЦП, утонул в луже. Глубина лужи составляла около 20 сантиметров, она была вырыта как основание для будущей клумбы. Ребенок упал в заполненную водой яму и захлебнулся.

