Ребенок утонул в свалившейся с трассы в воду маршрутке

Восьмилетняя девочка утонула в свалившемся с дороги в водоем нелегальном маршрутном такси в Якутии, сообщила ТАСС во вторник, 3 октября, пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел на федеральной трассе «Колыма». Микроавтобус следовал из села Томтор Оймяконского района в сторону Якутска.

Погибший ребенок сидел в первом ряду с бабушкой. Остальных шестерых пассажиров, в том числе двоих детей, доставили в больницу.

Установлено, что 22-летний водитель в момент ДТП был трезв. Водительские права молодой человек получил в августе 2016 года. На него составлены административные материалы о нарушении правил перевозки детей, применения ремней безопасности, управления машиной при наличии неисправностей.

Мужчина зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, но лицензии на перевозку людей у него нет. Пассажиров, по данным автоинспекции, он находил по объявлению в мессенджере.

В нарушение требований безопасности в микроавтобусе были размещены несколько дополнительных сидений, а ремни безопасности отсутствовали. Кроме того, на колесах машины были установлены шины с разными рисунками протектора.

По факту произошедшего проводится процессуальная проверка.

22 сентября восемь человек пострадали при столкновении микроавтобуса и внедорожника на трассе в Калининградской области, в том числе девочка 10 лет, находившаяся с родителями во второй из этих машин. Причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения.

