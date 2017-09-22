Под Калининградом в ДТП с участием маршрутки погибли семь человек

Семь человек стали жертвами аварии с участием микроавтобуса и внедорожника на трассе Калининград-Черняховск в Калининградской области. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя пресс-службы областного УМВД Светлану Поставничую.

Поставничая отметила, что в ДТП также пострадали несколько человек. Данные о количестве находившихся в микроавтобусе людей уточняются.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС агентству сообщили, что в аварии пострадали восемь человек, в том числе девочка десяти лет, которая находилась во внедорожнике вместе с родителями. Состояние ребенка, доставленного в Детскую областную больницу, оценивается как средней тяжести.

По данным Центра, семеро взрослых, пострадавших в аварии, были доставлены в Больницу скорой медпомощи Калининграда и в больницу Гвардейска.

По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд на встречную одного из автомобилей. В УМВД отметили, что большинство пострадавших находилось в микроавтобусе.