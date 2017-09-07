В ДТП в Смоленской области погибли пять человек

Пять человек погибли в результате ДТП на трассе М1 в Смоленской области. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МВД.

Инцидент произошел в районе полуночи на 182 километре автодороги «Москва — Минск». Столкнулись два тяжелых грузовика и микроавтобус.

Начальник пресс- службы регионального УМВД Наталья Гуреева уточнил, что все жертвы аварии были пассажирами микроавтобуса. Они погибли на месте. В больницу попали водитель и один пассажир микроавтобуса, а также водитель одного из грузовиков.

Предположительно, виновником ДТП стал водитель большегрузного транспорта, выехавший на полосу встречного движения.

25 августа в Краснодарском крае автобус с рабочими упал в море с недостроенного пирса. Тогда погибли 19 человек. Причиной инцидента стала неисправность тормозной системы машины.