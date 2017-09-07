Погибшие в аварии под Смоленском оказались белорусами

Пятеро погибших в ДТП на 182-м километре трассы М1 («Москва — Минск») возле деревни Сверчково Гагаринского района оказались гражданами Белоруссии. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает TUT.BY.

Как отмечается, на дороге столкнулись два тяжелых грузовика и микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором ехало восемь белорусов. Пять пассажиров погибли на месте. Также в результате инцидента пострадали три человека, которых доставили в больницу. Двое из них являются гражданами Белоруссии, еще один — водитель грузовика.

«На месте до сих пор работает следственно-оперативная группа. Уточняются данные по погибшим», — сообщили изданию в управлении ГИБДД по Смоленской области.

По предварительным данным, виновником столкновения является водитель одного из грузовиков, совершивший выезд на полосу встречного движения.