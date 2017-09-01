Грузовик въехал в сбившую пешехода легковушку на трассе «Дон» в Подмосковье

Четыре человека погибли в результате аварии с участием грузового автомобиля в Подмосковье, сообщает «Риамо» в пятницу, 1 сентября.

«Около 03:00 на 45-м километре трассы М-4 "Дон" автомобиль Toyota Corolla сбил пешехода, после чего остановился, и в него врезался грузовик. Погибли пешеход и трое человек в автомобиле Corolla», — рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

10 августа министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков заявил, что в Московской области удалось сократить срок ликвидации последствий ДТП на дорогах в 15 раз благодаря созданию мобильных бригад.

В июле на трассе М-2 в Подольском районе Подмосковья рейсовый пассажирский автобус столкнулся с фурой. В аварии пострадали трое: водитель автобуса и две женщины-пассажирки.