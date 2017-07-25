На Симферопольском шоссе в Подмосковье столкнулись пассажирский автобус и фура

В полночь 25 июля на трассе М-2 в Подольском районе Подмосковья рейсовый пассажирский автобус столкнулся с фурой, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на очевидцев.

В ГУ МВД по Московской области телеканалу РЕН ТВ сообщили, что пострадали в аварии трое: водитель автобуса и две женщины-пассажирки. По данным Life, травмы получили не менее пяти человек.

В результате ДТП, был сильно поврежден салон автобуса, у него разбилось лобое стекло.

На месте работают сотрудники полиции и медики. Все обстоятельства аварии выясняются.

21 июля автобус столкнулся с грузовиком под Тольятти. Пострадали 10 человек.