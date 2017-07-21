При столкновении автобуса с фурой под Тольятти пострадали 10 человек

В результате ДТП в Самарской области пострадали 10 человек, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

В ночь на пятницу, 21 июля, примерно в 04:00 на 940-м километре автодороги М-5 «Урал» в Ставропольском районе под городом Тольятти, рейсовый автобус Volvo, перевозивший 42 пассажира, столкнулся с впереди идущей фурой.

По предварительным данным, водитель автобуса нарушил безопасную дистанцию.

В пресс-службе уточнили, что двое из пострадавших — несовершеннолетние.

17 июля в результате ДТП с участием автобуса в Ставропольском крае погибли два человека, более 20 пострадали. Автобус, в котором находились 28 человек, следовал по маршруту Кизляр — Пятигорск.