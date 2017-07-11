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В ДТП с автобусом под Красноярском пострадали 12 человек

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В результате столкновения микроавтобуса Fiat Ducato c грузовиком Volvo в 25 километрах от населенного пункта Березовка под Красноярском на 865 километре федеральной трассы М-53 «Байкал» пострадали 12 человек. Об этом сообщается на сайте краевого ГУ МВД.

После инцидента пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, были госпитализированы, остальные после оказанной медпомощи были отпущены домой. Всего в автобусе находились 14 пассажиров.

По предварительной версии, в ДТП виновен водитель микроавтобуса, допустивший столкновение. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

10 июля в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Ленинградской области погибли пять человек — трое неустановленных мужчин и двое девушек 17 и 18 лет.

В ночь на 2 июля на 52-м километре автодороги Альметьевск — Заинск в Татарстане автобус «Неоплан» столкнулся с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем «КамАЗ». После наезда автобус перевернулся и загорелся. Как сообщалось ранее 2 июля, при столкновении у автобуса отвалилось правое переднее колесо.

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