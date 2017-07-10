Пять человек погибли в ДТП в Ленинградской области

Пять человек погибли в ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Волховском районе Ленинградской области. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Водитель Volkswagen совершил столкновение с грузовой фурой, в результате ДТП в легковом автомобиле погибло трое неустановленных мужчин и двое девушек 17 и 18 лет», — рассказали агентству в полиции.

Инцидент произошел около 02:15 мск на сотом километре Мурманского шоссе, отмечается в сообщении.

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В ночь на 2 июля на 52-м километре автодороги Альметьевск — Заинск в Татарстане автобус «Неоплан» столкнулся с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем «КамАЗ». После наезда автобус перевернулся и загорелся. Как сообщалось ранее 2 июля, при столкновении у автобуса отвалилось правое переднее колесо.

По данным МВД по Татарстану, опубликованным на сайте ведомства во вторник, 4 июля, жертвами ДТП стали 14 человек, еще 12 с травмами различной тяжести были госпитализированы.