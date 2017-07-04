Спят усталые

Водитель рейсового автобуса «Ижевск — Самара» не справился с управлением — к такому выводу на первоначальном этапе расследования пришли правоохранители, работающие на месте трагедии, унесшей жизни 14 человек. Еще 14 получили ранения. Версии причин автокатастрофы рассматривала «Лента.ру».

Уголовное дело об автокатастрофе в Татарстане, где в ночь на воскресенье, 2 июня столкнулись рейсовый автобус и грузовик, принято к производству Следственным департаментом МВД РФ; в состав следственно-оперативной группы включены местные полицейские. Уже есть первые результаты расследования.

На месте ДТП около города Заинска в Татарстане Фото: МЧС Республики Татарстан / РИА Новости

Напомним: по официальным данным, автобус столкнулся с грузовиком, следовавшим в попутном направлении. Как видно на кадрах, опубликованных Федеральным агентством новостей (ФАН), произошел разлив топлива. От удара пассажирское транспортное средство загорелось.

«Водитель грузовика и подменный водитель автобуса в настоящее время задержаны в порядке статьи 91 уголовно-процессуального кодекса, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Тот водитель, который в момент столкновения был за рулем, находится в реанимации, но постановление о его задержании составлено», — заявили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД РФ по Республике Татарстан.

Представитель пресс-службы отметила, что Главным следственным управлением республиканского МВД возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

В понедельник, 3 июля, стало известно, что в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. В больницах остаются девять пострадавших.

«Ленте.ру» удалось поговорить с сотрудником полиции, принимавшим участие в осмотре места происшествия и в первых неотложных следственных действиях. По его словам, ситуация, к сожалению, стандартна: причиной трагедии стало банальное несоблюдение дистанции.

Фото: МЧС Республики Татарстан

В настоящее время следствию известно следующее: в ночь с субботы на воскресенье на трассе Альметьевск — Заинск в попутном направлении двигались автобус «Неоплан», выполнявший рейс по маршруту «Самара — Ижевск», и грузовик «КамАЗ», который на жесткой сцепке тянул большегруз «МАН». Около 01:00 в районе 52-го километра дороги водитель автобуса столкнулся с буксируемым «МАНом,» после чего съехал на центральный разделительный газон, опрокинулся и загорелся. В огне погибли 14 человек, среди жертв — четверо несовершеннолетних. Еще девять пострадавших — восемь пассажиров и водитель автобуса, находившийся в момент столкновения за рулем, — находятся в больницах, их состояние врачи оценивают как тяжелое. Трех пассажиров после оказания медицинской помощи врачи отпустили домой. Шофер «КамАЗа» не пострадал.

«Неоплан» принадлежит одному из Самарских предприятий, которое пользуется не очень доброй славой: известно, что только в прошлом году оно 82 раза привлекалось к ответственности за различные нарушения. По словам сотрудников Госавтоинспекции, эти нарушения носили системный характер.

— Допросить 56-летнего водителя автобуса пока не удалось — он находится в реанимации, и врачи не разрешают проводить с ним следственные действия. Но первым прибывшим на место сотрудникам ГИБДД удалось с ним поговорить. Он рассказал, что пошел на обгон впереди идущей сцепки, и случайно правым боком задел кузов МАНа. От удара лопнул бензобак, автобус повело влево, он выехал на разделительный газон и опрокинулся на левый бок. Горящее топливо потекло в салон, что и стало причиной возгорания, — рассказал источник «Ленты.ру». — Осмотр места происшествия не противоречит этой информации, хотя одной из основных версий остается та, что водитель заснул за рулем.

Когда водитель придет в себя и врачи разрешат с ним поговорить, в первую очередь следователи намерены выяснить, сколько часов он не спал перед рейсом.

Пока по этому делу задержаны водитель сцепки и второй водитель автобуса, в момент столкновения отдыхавший после вахты. Находящийся в реанимации шофер «Неоплана» будет задержан только тогда, когда его переведут из реанимации в общее отделение.

С утра понедельника на месте происшествия приступила к работе следственно-оперативная группа. Проводится реконструкция событий, выясняются обстоятельства ДТП. Это важная часть следствия, которая должна ответить на вопросы о состоянии автобуса в момент аварии и тем самым исключить (или подтвердить) «техническую» версию. Но основная информация, которая ляжет в основу обвинительного заключения, будет получена после допроса всех пострадавших.

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Автокатастрофа с автобусом в Татарстане — далеко не первая трагедия с пассажирским транспортом, схожие ДТП происходят с пугающей регулярностью.

4 декабря 2016 года при столкновении автобуса с грузовиком под Ханты-Мансийском погибли 12 человек, в том числе 10 подростков. Автобус вез в Нефтеюганск с соревнований детскую спортивную команду по акробатике. По версии следствия, виновником ДТП стал водитель автобуса, потерявший управление из-за плохих погодных условий.

1 марта 2017 года в Хакасии из-за тумана столкнулись грузовик и три легковых автомобиля — погибли трое, пострадали девять человек.

12 июня в Забайкалье автобус с паломниками съехал в кювет и перевернулся — из 51 пассажира погибли 13.

26 июня в Иркутской области перевернулся пассажирский автобус, перевозивший участников казачьего ансамбля — из 30 человек пострадали 15.