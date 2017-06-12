Умерла 13-я жертва ДТП с паломниками

Одна из пострадавших во время ДТП с паломниками в Забайкалье скончалась в реанимации. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщает ТАСС.

По информации агентства, женщина поступила в больницу в состоянии клинической смерти. После ее кончины число жертв аварии достигло 13.

Более 30 пострадавших находятся в больницах Бурятии и Читы. Часть из них уже прооперирована. Некоторые находятся на консервативном лечении.

Автобус с православными паломниками, которые возвращались в Читу после поездки по святым местам, упал с насыпи в районе поселка Хохотуй в ночь на 12 июня. В нем находился 51 человек. 10 человек погибли на месте, позднее скончались в больницах еще двое. Многие пострадавшие находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии.

В отношении водителя транспортного средства возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Следственный комитет проводит проверку по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и статье 293 («Халатность») УК РФ.

13 июня станет в Забайкальском крае днем траура по жертвам аварии.