Восемь человек погибли в ДТП с автобусом в Забайкалье

В результате ДТП с автобусом в Забайкалье погибли восемь человек, 25 получили ранения. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, транспортное средство перевернулось, когда водитель не справился с управлением и съехал в кювет. По предварительным данным, всего в автобусе ехал 51 человек.

Сообщается, что иницидент произошел около 20:30 мск в Петровск-Забайкальском районе, в семи километрах западнее поселка Хохотуй, на 702-м километре трассы «Байкал».

9 июня в крупной аварии с участием пассажирского автобуса и двух микроавтобусов в Тульской области погибли четыре человека, еще пять пострадали. Инцидент произошел в 03:10 мск 9 июня. Следовавший из Орла в Москву рейсовый пассажирский автобус Mercedes врезался в два стоящих на обочине микроавтобуса. В результате один из них, в котором находились 11 человек, съехал с дороги.

