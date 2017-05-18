Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Москве

В центре Москвы произошло ДТП с участием рейсового автобуса ЛИАЗ и трех легковых автомобилей. В результате аварии погибли два человека. Телеканал «360» опубликовал видео с места происшествия.

От столкновения одна из машин перевернулась. На месте работают медики и сотрудники ДПС. Полицейские устанавливают причины ДТП, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

По сообщению ТАСС, авария произошла в районе дома №15 по Новолужнецкому проезду. Из-за ДТП съезд с внешней стороны Третьего транспортного кольца на Лужнецкую набережную перекрыт, пишет сетевое издание m24.ru.