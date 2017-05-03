Обиженный водитель BMW подрезал автобус с детьми в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде водитель белого BMW намеренно мешал движению школьного автобуса. Инцидент произошел 24 апреля на улице Горького. Хулиган создавал аварийную ситуацию, подрезая, а также резко останавливаясь перед автобусом, где находились дети. Видеоролик, на котором запечатлен инцидент, был продемонстрирован в эфире местного телеканала 2 мая.

На записи слышны испуганные крики школьников, которые просят водителя автобуса остановиться. Взрослые успокаивают их и говорят о необходимости пристегнуть ремни безопасности. Дебошира на BMW разозлило нежелание водителя автобуса пропустить его. Как сообщает РИА Новости, сейчас информацию об инциденте проверяют следователи.

В сентябре 2016 года предпринимательницу из Санкт-Петербурга оштрафовали на 500 рублей за ДТП с участием ее автомобиля Jaguar и маршрутки. Проанализировав запись с регистратора, инспекторы ГИБДД пришли к выводу, что 36-летняя женщина сама спровоцировала аварию, чтобы отомстить обогнавшему ее маршрутному такси.