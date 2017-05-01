В Сочи столкнулись два маршрутных автобуса

Два маршрутных автобуса столкнулись в Сочи, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

«ДТП произошло на пересечении Курортного проспекта и улицы Соколова», — сказал собеседник агентства. По предварительным данным, пострадали девять человек, в том числе пятеро детей, добавил он.

Все они доставлены в больницы для осмотра.

Причины аварии устанавливаются.

Как сообщала kp.ru, 30 апреля в районе города Жигулевск в Самарской области на трассе М-5 произошла авария. В ДТП попали легковушка, грузовик и автобус ПАЗ, в котором находились дети — предположительно, 24 ребенка. Никто не пострадал.