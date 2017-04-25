В Польше перевернулся автобус с гражданами Белоруссии

В районе польского города Завада (Лодзинское воеводство) перевернулся автобус с туристами из Белоруссии. Об этом сообщает агентство PAP.

По словам пресс-секретаря местного управления полиции Адама Коласа, всего в машине находился 41 пассажир. Группа возвращалась после туристической поездки в Прагу. В результате аварии пострадали 18 человек. С различными травмами они госпитализированы в ближайшие больницы.

Нескольким туристам медицинская помощь была оказана на месте.

Причины ДТП пока не установлены. По предварительным данным, шофер автобуса был трезв.

26 января в этом же регионе Польши произошло ДТП с участием 40 легковушек и грузовиков. Вереница разбитых автомобилей растянулась на 500 метров. Травмы получили 20 человек. Спасатели заявили, что отсутствие жертв в аварии такого масштаба — настоящее чудо.