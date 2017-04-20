В Словакии из-за гололеда столкнулись около 40 автомобилей

В словацких Татрах из-за гололеда столкнулись от 30 до 40 автомобилей. Об этом сообщает HN Online.sk.

В результате аварии ранения получили 25 человек, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Остальные получили травмы легкой и средней степени тяжести. Всем оказана необходимая медицинская помощь, часть людей доставлена в больницы.

Из-за столкновения машин автомобильное движение в данном районе перекрыто. Сотрудники дорожных служб направляют транспорт в объезд.

Видео: hnonline.sk

На месте происшествия находятся спасатели и полицейские, работа которых затруднена продолжающимся сильнейшим снегопадом.

26 января в Польше произошло ДТП с участием почти 40 автомобилей. Вереница разбитых машин растянулась на 500 метров. Одна из них сгорела. Травмы получили 20 человек. Спасатели назвали настоящим чудом тот факт, что в подобной аварии никто не погиб.