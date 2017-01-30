В крупном ДТП во Франции пострадали 65 человек

В крупном ДТП в окрестностях Парижа пострадали 65 человек. Об этом сообщает BFMTV.

Авария произошла в 4:30 по местному времени (6:30 мск). По неустановленной причине столкнулись грузовик, два пассажирских автобуса и четыре легковушки.

В результате легкие ранения и травмы получили 60 человек, еще пятеро находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

В настоящее время движение по трассе перекрыто, на месте аварии работают спасатели.

26 января в Польше произошло ДТП с участием почти 40 автомобилей. Вереница разбитых автомобилей растянулась на 500 метров. Одна из машин сгорела. Травмы получили 20 человек. Спасатели назвали настоящим чудом тот факт, что в подобной аварии никто не погиб.