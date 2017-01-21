Полтора десятка человек погибли в результате ДТП в Италии

Крупная авария в Вероне, на северо-востоке Италии, унесла жизни 16 человек. Об этом в субботу, 21 января, сообщает RaiNews.

По данным агентства, венгерский автобус врезался в столб, после чего загорелся. В транспортном средстве находилось 55 человек, 39 из которых получили ранения. Среди пассажиров была группа подростков 14-18 лет, которые возвращались в Будапешт.

19 января в индийском штате Уттар-Прадеш произошло лобовое столкновение школьного автобуса с грузовиком в котором погибло 24 подростка. Причиной аварии мог стать сильный туман. Всем находившимся в автобусе детям было от трех до 12 лет.