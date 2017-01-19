Жертвами ДТП в Индии стали два десятка школьников

Жертвами лобового столкновения школьного автобуса с грузовиком в индийском штате Уттар-Прадеш (северо-восток страны) стали не менее 24 детей, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные местных властей.

Как пояснил высокопоставленный представитель полиции, причиной аварии мог стать сильный туман. Всем находившимся в автобусе детям было от трех до 12 лет.

Как уточняет агентство, главными причинами ДТП на индийских дорогах является их плохое состояние, несоблюдение водителями ПДД и неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств.

20 сентября прошлого года в индийском штате Пенджаб школьный автобус упал в канал. В результате шесть учеников погибли, еще 17 пострадали.

За два месяца до этого на севере страны жертвами столкновения железнодорожного состава с автобусом, стали восемь детей.