Маршрутка и легковой автомобиль лоб в лоб столкнулись в Петербурге

Лобовое столкновение маршрутного такси и легкового автомобиля произошло в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, инцидент произошел в 21:35 мск возле доме номер 77 на проспекте Ленина в Красносельском районе города. Мужчина 1997 года рождения на Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ маршрута 639. «В результате водитель легкового автомобиля получил травмы разной тяжести. В салоне его машины находились трое подростков в возрасте до 15 лет. Степень тяжести их повреждений уточняется. В автобусе различные травмы получили пять человек», — рассказал собеседник агентства, добавив, что по данному происшествию ведется проверка.

6 апреля в Рязанской области на 215-м километре федеральной трассы М6 «Каспий» грузовик с номерами Тамбовской области выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с пассажирским автобусом, следовавшим из Москвы в Элисту. В результате два человека погибли, еще 31 пострадал.